خالد الفيصل: الحج لا يُسيس ونحن مكلفون بخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

إجراءات الحاج الواحد في الداخل استغرقت أقل من ساعة

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن استقبال 30 مليون معتمر.

وأضاف الفيصل في حواره على قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن: “الحج لا يُسيس.. ونحن مكلفون بخدمة ضيوف الرحمن، والمملكة تتعامل مع المسلمين بعيدًا عن السياسة”.

وتابع أمير مكة المكرمة أن المملكة تتشرف بخدمة كل مسلم يؤدي فريضتي الحج والعمرة، وأن مبادرة “الطريق إلى مكة” وفرت وقتًا كبيرًا على الحجاج لدخول العاصمة المقدسة.

وقال الفيصل: إن إجراءات الحاج الواحد في الداخل استغرقت أقل من ساعة واحدة.