خالد الفيصل: ربع مليون شخص إجمالي القوى العاملة في الحج

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد مستشار خادم الحرمين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي القوى العاملة في موسم الحج هذا العام بلغ 250 ألف شخص في مختلف القطاعات من بينهم 32 ألف طبيب وممارس صحي في موسم.

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي له من مشعر منى اليوم: نعتز ونفتخر بخدمة ضيوف الرحمن.

ولفت الفيصل إلى أن عدد الحجاج بدون تصريح لم يتجاوز 110 آلاف.