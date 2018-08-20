خالد الفيصل : عبدالله بن بندر رجل ذكي واستفدت منه كثيراً وهو مكسب للمنطقة

المواطن - المشاعر المقدسة

أشاد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالجهود التي يبذلها نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر.

وقال الفيصل في مؤتمر صحفي له اليوم في مشعر عرفات إن:” الأمير عبدالله بن بندر رجل ذكي واستفدت منه كثيراً وهو مكسب لمنطقة مكة المكرمة.”

ووجه الفيصل التحية لرجال الأمن في المملكة على ما يقدمونه من جهد لخدمة حجاج بيت الله بقوله : يجب أن يتعلم رجال الأمن في العالم أجمع من الأمن السعودي الذي يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن الحجاج”.