خالد الفيصل لـ”المواطن”: لا تعارض بين هيئات تطوير مكة إداريًّا

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن التطور الإداري الذي تعمل عليه كافة الجهات الحكومية والخدمية العاملة في موسم حج هذا العام كان ذا قدرة عالية من الإمكانات الإدارية.

وأشار الأمير الفيصل ردًّا على “المواطن“، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأحد في مشعر منى، أن العمل الإداري على تطوير مكة المكرمة، إلى أنه لا يوجد تعارض بين الهيئة الملكية لمكة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبين هيئة تطوير منطقة مكة، خصوصًا وأن هناك عضويتين في الهيئة الملكية لمكة لأمير المنطقة ونائبة، موضحًا أن هناك فرقًا تطوعية من شبابنا وفتياتنا عليهم العمل على تطوير الجانب الإداري وستكون ذا ملموس حقيقي لخدمة الحجاج خلال مواسم الحج.

وكانت “المواطن” قد طرحت سؤالًا بشأن مدى التنسيق الإداري بين الإدارات الحكومية والخدمية بإيجاد حلول أكثر انسجامًا خلال موسم الحج.