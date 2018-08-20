خالد الفيصل لـ قوى الأمن في العالم: تعلموا من رجل الأمن السعودي

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن المملكة تبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة الحجيج، لافتًا إلى أنه يحق لكل سعودي أن يفخر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال الفيصل في كلمة له من مشعر عرفات اليوم : يجب أن يتعلم رجال الأمن في العالم أجمع من الأمن السعودي الذي يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن الحجاج.

ووجه الفيصل التحية لرجل الأمن في المملكة على ما يقدمه من جهد لخدمة حجاج بيت الله.

وقال الفيصل: أنا أعمل لأرضي قيادتي وأبناء وطني ولا يهمني من يهاجمني من الخارج.‎