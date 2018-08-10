خالد بن سلمان: الحوثيون وحزب الله العمق الاستراتيجي لإيران فهل يقبل شعب اليمن أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن الحوثيين وحزب الله هما العمق الاستراتيجي ﻹيران.

ونشر سفير المملكة عبر تويتر صورة لأحد قادة إيران العسكريين وكتب عليها معلقًا : أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحوثيين وحزب الله هما العمق الاستراتيجي لإيران. منوها إلى أن النظام الإيراني حذف هذا الخبر من وكالة أنبائه في وقت لاحق.

وتابع الأمير خالد : بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء؛ هل يقبل الشعب اليمني الأبّي الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ ولماذا يموت العرب من أجل ذلك؟اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون أن يكون اليمن جزءاً من إيران بل عربيا مستقلاً.