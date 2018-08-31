خبير اقتصادي: المملكة رمانة ميزان سوق النفط

المواطن - عبدالرحمن دياب

توقع الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب، ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام الحالي، متأثرة بالعقوبات الأميركية المتوقعة على إيران، في 4 نوفمبر المقبل، وانخفاض المخزون الأميركي، واستمرار تراجع إنتاج النفط الفنزويلي بعد تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة، قائلًا: إن العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميًّا من الأسواق.

وقال في تصريحات إلى برنامج “ساعة في الاقتصاد” على قناة الإخبارية: إن منظمة أوبك ستناقش في ديسمبر المقبل، إمكانية تعويض هبوط مفاجئ في إمدادات البترول الإيراني بعد سريان العقوبات أميركية على طهران، حيث سيؤدي الانخفاض المفاجئ في صادرات إيران من البترول، إلى رفع الأسعار.

وأضاف أن المملكة هي رمانة الميزان في سوق النفط ويمكنها مع شركائها في المنظمة ضبط السوق بعد خروج النفط الإيراني، خاصة أنه سبق للولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات علي إيران قبل سنوات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيؤثر سلبًا على عجز الموازنة العامة للدول التي تستورد البترول من الخارج، ويزيد من فاتورة دعم المواد البترولية.