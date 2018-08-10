ختام مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي.. اليوم

المواطن-أمل الغامدي- الباحة

تختتم مساء اليوم الجمعة مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي في محافظة القرى بالباحة، فعالياتها التي نظمت بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالباحة خلال الفترة من 22 – 28 من الشهر الجاري، بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ أحمد بن سعد الحوتان، وذلك بمنتزه الثروة الوطني بالمحافظة.

وأوضح مدير التسويق والفعاليات في الشركة المنظمة للمهرجان سالم الزهراني أن الهدف من المسابقة التي استمرت لأسبوع وشارك فيها خمسة فرق على مستوى أغلب محافظات منطقة الباحة، لإبراز الموروث الشعبي من خلال لون العرضة الجنوبية بالمنطقة.

وبيّن الزهراني أن الحفل الختامي يتخلله استعراض لجميع الفرق المشاركة بالمسابقة، وعرض مرئي عن المسابقة، إضافة إلى الإعلان عن الفرق الحاصلة على المراكز الأولى الثلاثة، إذ رُصدت للمسابقة جوائز بقيمة 55 ألف ريال، يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، والمركز الثاني 15 ألف ريال، والمركز الثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف ريال لكل فرقة مشاركة، وتكريم لجنة تحكيم المسابقة، والإعلاميين، واللجان العاملة بالمهرجان.