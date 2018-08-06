خرائط جوجل تمنحك ميزة خفية توفر الوقت والجهد

المواطن - متابعة

يتواجد الآن في تطبيق خرائط جوجل ميزة قد لا يعلم بها الكثير توفر عليك الكثير من الجهد والوقت، وتكشف هذه الميزة عن أكثر الأوقات التي يكون فيها المكان مزدحمًا، لتجنب زيارته في تلك الفترة تحديدا، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

وحتى تنتفع بهذه الميزة الفريدة في خرائط جوجل كل ما عليك هو اختيار مكان عام على الخريطة، مثل مطعم أو أحد المتاجر، ثم النقر عليه.

وعند الدخول على الصفحة الخاصة بالمكان على خرائط جوجل والذين يضم بيانات تتعلق به، مثل رقم الهاتف، وعنوان المواقع الإلكتروني الخاص به، هناك قسم يحمل اسم “Popular Times”، أو “الأوقات الرائجة”، والتي توضح أكثر الأوقات التي يكون مزدحمًا فيها على مدار الأسبوع.

وأحيانًا ما لا توفر الميزة أوقات ازدحام محددة، وفي هذه الحالة، فإنها تستخدم تعبير “إنه دائمًا ما يكون مزدحمًا”، وفي هذه الحالة، عليك إحضار وسيلة تسلية معك قبل الانطلاق إليه، مثل كتاب أو مجلة.