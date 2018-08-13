خرافات عن بطارية هواتف الأيفون‎

المواطن - متابعة

يبحث مستخدمو هواتف أيفون عن كل الطرق التي قد تساعدهم على الحفاظ على بطاريتهم لأطول قدر ممكن، وتزيد في عمرها، وتحسن جودتها، إلا أن هناك العديد من الخرافات المنتشرة والتي يصدقها الكثيرون رغبة منهم في تأمين بطارية هاتفهم ومنها :

إغلاق التطبيقات غير المستخدمة

لا يؤدى إغلاق التطبيقات غير المستخدمة إلى حفظ البطارية، وقد يستخدم في الواقع طاقة إضافية عند إعادة فتح التطبيقات التي أوقفتها تمامًا، هذا ما أكده المسؤول التنفيذي الأول في شركة أبل في رسالة بريد إلكتروني.

شحن الهاتف ليلاً يؤثر على بطاريتك

تتمتع الهواتف الذكية الحديثة، بما في ذلك الأيفون بنظام متطور لإدارة الطاقة، مما يعنى أنها لن تحصل على أكثر مما هو ضروري لشحنها، وهذا يعنى أن تركها بالشاحن بعد وصولها إلى 100٪ لن يكون له أي تأثير.

إغلاق البلوتوث والواي فاي يزيد عمر البطارية

تنص معايير Bluetooth و Wi-Fi على أنه عند تشغيلها وعدم استخدامها، فإنها لا تستخدم الطاقة، لذلك لا داعي لإيقاف تشغيلها لبضع دقائق أخرى من هاتفك.

السطوع التلقائي يضر ببطاريتك

قد يرغب الكثير من المستخدمين في التحكم في سطوع جهاز iPhone يدويًا ، من خلال تعطيله عند عدم الحاجة إلى ضوء إضافي وزيادته في الوقت اللازم، لكن تقول Apple إن إعداد السطوع التلقائي يوفر عمر البطارية.