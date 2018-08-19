خربين يواجه خطر الإبعاد من الهلال .. رغم قيده في العربية

المواطن - طارق سعد

يعيش السوري عمر خربين أسوأ أيامه مع الهلال خاصة في ظل الأخبار المتداولة والمكثفة عن رغبة الهلال في التعاقد مع مهاجم أجنبي، وانخفاض آماله في البقاء لموسم ثالث.

وبحسب مصادر خاصة لـ“المواطن” فإن السوري المُتوج بأفضل لاعب آسيوي العام الماضي لا يحظى بإعجاب كامل من البرتغالي جيسوس مدرب الفريق، حيث تُشير المصادر إلى أن حظوظ بقاء الفنزويلي ريفاس تبدو كبيرة عطفاً على فترة الاستعداد، كما أن الدفع بريفاس أساسياً في لقاء السوبر الذي كسبه الهلال يُعد مؤشراً لمدى اقتناع جيسوس باستمرار الفنزويلي لموسم آخر جنباً إلى جنب مع المهاجم القادم.

ولا يبدو قيد عمر خربين في القائمة العربية لفريقه الهلال عائقاً يحول عن استبداله، حيث ستشهد الأدوار القادمة فترة ثانية لقيد اللاعبين في حال تجاوز الهلال للأدوار الأولى .