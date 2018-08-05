خريجو الدورة التأهيلية للفرد الأساسي في المدني يستعدون لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

رعى مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، صباح اليوم الأحد، حفل تخريج طلبة الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة.

وفي كلمة ألقاها قائد مركز التدريب العقيد ظافر بن محمد الأسمري قال: إن الخريجين تلقوا العلوم والمعارف المهارية في الأعمال الأمنية والعسكرية طيلة فترة الدورة وما تضمنه البرنامج التدريبي من تهيئة الخريجين لأعمال الدفاع المدني في الحج، حيث سيتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم هذا الحج.

وفي ختام الحفل تم إعلان النتيجة العامة للدورة وتسليم الجوائز للمتفوقين.