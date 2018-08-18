خريطة حج إحصائية لنشر البيانات وتسهيل الحصول على المعلومة

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت هنا الخريطة الإحصائية للحج كأحد أهم المراجع المعلوماتية التي توضِّح تفاصيل بيانات إحصاء الحجاج، وتُسهِّل على وسائل الإعلام والباحثين والجهات الحكومية الحصول على المعلومة والاستفادة منها بشكلٍ مُفصَّل، وبأحدث طرق نشر البيانات “الجيومكانية” على شبكة المعلومات، ويمكن استعراضها عبر مختلف الوسائط.

وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أنّ إتاحة الاطلاع على بيانات إحصاءات الحج يأتي استمرارًا لجهود الهيئة في نشر البيانات الإحصائية بشفافية، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة عبر كل منفذٍ لها من المنافذ الرئيسة بشكل مُحدَّث كل 6 ساعات ابتداءً من اليوم السبت 7 ذي الحجة، وحتى توقُّف أعمال حصر الحجاج عند الساعة السابعة مساء يوم الاثنين القادم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم ستكون الخريطة مرجعًا إحصائيًّا تفاعليًّا لإحصاءات الحج.

وبيّن المفرج أنَّ لخريطة الحج الإحصائية مسارين اثنين: الأول هو المسار الإخباري الذي يُمْكِن من خلاله وبشكل محدث كل 6 ساعات معرفة كل تفاصيل إحصاءات الحج وذلك من خلال الدخول على الخريطة، والاطلاع على عدد حجاج الخارج وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين حسب جنسياتهم من داخل المملكة، ، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة حسب نوع السيارة، وعدد التصاريح الممنوحة لحجاج الداخل، إضافةً إلى الخريطة الاسترشادية للحركة في منطقة المشاعر المقدسة.

أما المسار الثاني فقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أنّه مسارٌ إحصائيٌّ مرجعي، حيث ستكون الخريطة التفاعلية ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم العاشر من شهر ذي الحجة أحد قوالب النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج، حيث ستتمكن الجهات الحكومية، والباحثون، والمهتمون، ووسائل الإعلام من الحصول عبر هذه الخريطة التفاعلية على إجمالي أعداد الحجاج من داخل المملكة وخارجها، والتوزيعات الإحصائية لحجاج الداخل على مستوى مراكز الحصر، وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين من الداخل، وعدد الحجاج غير السعوديين من الداخل والخارج، القادمين إلى مكة المكرمة حسب مجموعات الدول من جميع أنحاء العالم، وتقدير حجاج مكة المكرمة، كذلك عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع، وعدد ونوع السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة خلال الفترة الزمنية من الأول إلى 9 ذي الحجة، كما ستتيح الخريطة الحصول على تفاصيل الجنس والجنسية حسب الدخول، إضافة إلى السلسلة الزمنية للحجاج خلال العشر سنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تنويع طريق الحصول على البيانات بشكلٍ مفصَّل وآني عبر مختلف الوسائط التقنيَّة المتاحة، وقد أطلقت هذا العام عبر موقعها الرسمي “الروزنامة الإحصائية لحج 1439هـ والتي نشرت من خلالها إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.