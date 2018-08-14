خسائر نظام الملالي تتوالى .. بريطانيا تلغي مشروع محطة شمسية قيمته 570 مليون دولار

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أعلنت شركة كويركوس البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة أنها ستوقف بناء مشروع محطة للطاقة الشمسية قيمته 500 مليون يورو (570 مليون دولار) في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران مؤخرًا.

ونقلت رويترز عن دييجو بياسي الرئيس التنفيذي لكويركوس قوله: بعد العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 600 ميجاواط. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب.

يذكر أن محطة الطاقة الشمسية في إيران هذه كانت ستصبح أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميجاواط.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.