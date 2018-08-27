خسر في لعبة الفيديو فقتل 4 وأصاب 11 في فلوريدا!

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام أميركية، أن 4 قتلى و11 جريحًا وقعوا في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق نار عشوائي بمركز للتسوق.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة الأميركية، أن إطلاق النار وقع في مركز جاكسون فيل لاندينغ للتسوق، وفيما لم ترد أنباء عن دوافع المهاجمين.

وأكدت الشرطة مقتل أحد المشتبه في إطلاقهم النار، لكن البحث ما يزال جاريًا عن متورطين آخرين في الحادث خلال الوقت الحالي.

وأوضح مكتب قائد الشرطة على موقع تويتر: “إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ. ابقوا بعيدًا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار خسر في مسابقة ألعاب الفيديو ثم صوب سلاحه صوب عدد من الأشخاص وفي نهاية المطاف أطلق النار على نفسه.