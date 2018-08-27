خصم 33 % على رحلات سار بمناسبة العودة للمدارس

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن خصم بنسبة 33% على الرحلات بمناسبة العودة إلى المدارس.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للخطوط الحديدية (سار) على موقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، حققت قطارات “سار” موقعًا متقدمًا، لدى العملاء، حيث سجلت مؤخرًا نموًّا كبيرًا في عدد المسافرين، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة وصلت 139%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.