خطة الإنتر لإحكام قبضته على الثعلب الكرواتي

المواطن - محمد سمعه

يحلم نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتفاوض لوكا مودريتش مع إدارة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف ريال مدريد على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت تقارير صحافية إيطالية: إن إنتر ميلان يريد التعاقد مع لوكا مودريتش لمدة أربع سنوات، بجانب تقديم راتب سنوي مميز له.

وعند انتهاء مودريتش من تواجده مع إنتر لمدة أربعة مواسم، سينتقل اللاعب للدوري الصيني عبر بوابة نادي جيانغسو ليلعب لمدة قصيرة، يحصل من خلالها على مبلغ مالي كبير يؤمِّن به مستقبله ويعتزل بعد ذلك كرة القدم.

ويذكر أن نادي جيانغسو هو الشقيق الأصغر لنادي إنتر ميلان، خاصة أن مالكي نادي الإنتر هم مُلّاك من الصين ويملكون كذلك نادي جيانغسو.

تألق لوكا مودريتش بشكل لافت للأنظار مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث نجح المنتخب الكرواتي في الوصول إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.

تُوج لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب في مونديال 2018، على الرغم من خسارة منتخب كرواتيا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي.

لعب لوكا مودريتش من قبل مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثم ترك النادي بعد ذلك وانضم إلى ريال مدريد في عام 2012.