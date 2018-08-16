خطة لنقل أكثر من 1.8 مليون حاج عبر حافلات النقابة العامة للسيارات

المواطن - واس

أعدت النقابة العامة للسيارات خلال موسم حج هذا العام 1439 هـ، خطتها لنقل أكثر من مليون و 800 ألف حاج ،ونفذت مسبقاً برامج تدريبية وتوعوية لسائقي الحافلات من شأنها الإسهام في اتمام رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم نسك الحج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بإشراف وزارة الحج والعمرة.

وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات ، أن النقابة أطلقت “منصة ضيف” الإلكترونية بغية تسهيل تنقل الحجاج إذ يتم إدخال الطلبات من مكاتب الخدمة الميدانية ورفعها لإدارة التشغيل في النقابة العامة للسيارات ثم إطلاق الحافلات بشكل تقني وربط سائق الحافلة مع المرشد, مشيرًا إلى أن النقابة تعاقدت هذا الموسم مع 17 ألف مرشد.

وأبان أن منصة ضيف تهدف إلى تعقب الحافلات وخطتها سيرها تقنياً على الطرق السريعة ، بالإضافة إلى 16 مركزا للمساندة على الطرقات السريعة تباشرها مكاتب الخدمة الميدانية لضمان وصول الحافلة إلى سكن الحجاج وتنقلهم بين المشاعر ومن ثم عودتهم إلى مقر إقامتهم وفق خطة سير توفر الراحة والانسيابية لجموع الحجيج .

ولفت رئيس عام النقابة العامة للسيارات، إلى أن عملية نقل الحجاج تتم عبر أسطول يضم أكثر من 18 ألف حافلة تتبع لـ 35 شركة نقل معتمدة للحجاج .