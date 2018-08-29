خطوات أخذ نسخة احتياطية يدويًّا من محادثات واتساب قبل حذفها

المواطن - الرياض

يحذف تطبيق التراسل واتساب قريبًا جميع بيانات المحادثات القديمة، بما في ذلك الرسائل القديمة والصور ومقاطع الفيديو من النسخ الاحتياطية، إلا إذا كانت محمية بشكل صحيح.

وتأتي عملية الحذف هذه كجزء من اتفاق بين “جوجل” و”واتساب”، والذي ستسمح من خلاله “جوجل” للأشخاص بإجراء نسخ احتياطية للدردشة على خوادمها مجانًا، مما يعني أنه سيكون هناك حماية أكبر لمحادثاتك، ولكن المشكلة هي أن أي دردشات قديمة لم تتم حمايتها بشكل صحيح سيتم إزالتها من النسخ الاحتياطية في نفس الوقت، بحسب “سكاي نيوز”.

خطوات أخذ نسخة احتياطية يدويًّا من محادثات واتساب:

ينبغي التأكد من أن تطبيق “جوجل درايف” متاح على هاتفك.

افتح تطبيق “واتساب”، ثم انتقل إلى القائمة.

اختر الإعدادات Settings اختر المحادثات Chats.

ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup.

بعدها اضغط على زر نسخ احتياطي backup وسيجرى عمل نسخة احتياطية إلى جوجل درايف.