خفايا صفقة عموري للهلال .. وسر علاقة والده بالنصر

المواطن - طارق سعد

لا حديث يعلو هذه الأيام على صفقة النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” والسباق المحتدم بين قطبي الرياض النصر والهلال لجلب خدماته، طوال الأسبوع الماضي كانت الأخبار المتضاربة عنوانًا للمشهد نظرًا لما حصل بين الأطراف الأربعة (عموري- النصر- الهلال- العين) من شد وجذب، وهو أمر معتاد في مثل هذا النوع من الصفقات.

مسلسل المفاوضات الهلالية لعموري ليست وليدة الموسم، فقد سبق للهلال طلب عموري شفهيًّا قبل مواسم، لكن إدارة العين كانت ترفض في كل مرة، مع نهاية عقد عموري مع العين قبل شهرين بدأت الأخبار المتواترة في رغبة عموري اللعب في السعودية.

الهلال خاطب أولًا عموري الذي وافق بكل ترحيب على اللعب بشعار الأزرق حيث إنه من المعلن ميول النجم الإماراتي الزرقاء وكذلك تمثيله للهلال في المراحل السنية قبل الانتقال للإمارات، عموري اشترط موافقة شرفية من العين للعب بشعار الهلال ولو بالإعارة.

الأمور تتجه قبل أسبوع لتوقيع الصفقة الزرقاء الأكبر، اللاعب تملك عقارًا في شمال الرياض بعد حصوله على موافقة العين، النصر غريم الهلال يدخل على الخط بعد فشل التفاوض مع صانع اللعب الإكوادوري كازاريس ويتجه لوالد عموري لمحاولة إقناع ابنه بتمثيل شعار النصر في الموسم المقبل، والنصر يرسل عرضًا للعين يطلب خدمات عموري بالإعارة مقابل 20 مليون ريال ومثلها أجر سنوي للاعب الذي لا يمانع في تمثيل النصر مقابل هذا الأجر الضخم.

العين بات الطرف الأقوى في التفاوض، طلب من الهلال رفع العرض أسوة بعرض النصر لكن النصر أبدى استعداده لزيادة عرضه في سبيل الحصول على اللاعب.

اليوم كان كلمة الفصل في سير المفاوضات، الهلال يرفع عرضه للعين إلى 30 مليون ريال مقابل الإعارة لموسم، و20 مليون ريال لعموري كأجر سنوي، الهلال في طريقه لإعلان انتقال النجم القضية عموري خلال الساعات القادمة.