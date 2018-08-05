خلال أسبوعين.. العمل تستعد لتوطين الوظائف التنفيذية

خلال أسبوعين.. العمل تستعد لتوطين الوظائف التنفيذية

2018/08/05
الساعة 12:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار عدد من القرارات الخاصة بالتوطين خلال الأسبوعين القادمين.

وتشمل القرارات الجديدة، توطين الوظائف التنفيذية، حيث تعمل اللجنة الخاصة بالتوطين والمكونة من ممثلين لوزارات ” العمل، البلدية القروية، التجارة والاستثمار، وعدد من المنشآت “، تعمل بشكل مستمر لتجديد القطاعات المستهدف توطينها.

يذكر أنه تم إجراء 12 تعديلاً على مسودة توطين قطاعات التجزئة، والتي تضمنت تخفيض نسبة التوطين من 100% إلى 70%.

وفي حال اكتملت خطط التوطين وفق الخطة الموضوعة، فإن الوزارة ستتجه إلى المرحلة الثانية إما برفع نسبة التوطين تدريجيًا أو رفعها إلى 100% دفعة واحدة.


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