خلال اجتماعه الأول.. 7 قرارات جديدة لمجلس إدارة وارف رفحاء ‎

خلال اجتماعه الأول.. 7 قرارات جديدة لمجلس إدارة وارف رفحاء ‎

2018/08/31
الساعة 1:35 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
1760
0
طباعة
المواطن - رفحاء

عقد أمس الخميس، الاجتماع الأول لجمعية رفحاء الخيرية وارف في مقر السوق الشعبي برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد بن سطمي الشمري .

وأصدر الاجتماع عدداً من القرارات منها:

١- سرعة تشغيل الوقف عن طريق تنمية الموارد بالجمعية والاستئناس باستشارة بعض المختصين.

٢- توجيه قسم النساء بالتنسيق مع المستثمرات وتحديد يوم الافتتاح على ألا يتجاوز نهاية الأسبوع القادم واقتطاع جزء من المبنى للمرافق الضرورية.

٣- دعم المستثمرات اللاتي يسبق افتتاح محلهن يوم الافتتاح بمبلغ ١٠٠٠ ريال.

٤- صرف مبلغ ٤٤٦ ألف ريال كدعم نقدي للأسرة المسجلة في الجمعية وعددها ٤٢٠ أسرة
ويبدأ الصرف فور الانتهاء من معاملة اعتماد التواقيع من البنك .

٥- تحويل المبالغ الخاصة بجمعية الأيتام رؤوم في حسابات الأيتام في وارف وقدره
٣٣٩٦٦٥ ريالا.

٦- صرف المبالغ المودعة في حساب كفارة اليمين بشراء طعام أو كسوة وتوزيعها على مستحقيها وفق النص الشرعي وقدره ١٦٣٨٥ريالا.

٧- عقد لقاء مع موظفي الجمعية لمناقشة سبل تطوير عمل الجمعية وتغيير الدوام ليكون فترتين بدلاً من فترة واحدة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :