خلال اجتماعه الأول.. 7 قرارات جديدة لمجلس إدارة وارف رفحاء ‎

المواطن - رفحاء

عقد أمس الخميس، الاجتماع الأول لجمعية رفحاء الخيرية وارف في مقر السوق الشعبي برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد بن سطمي الشمري .

وأصدر الاجتماع عدداً من القرارات منها:

١- سرعة تشغيل الوقف عن طريق تنمية الموارد بالجمعية والاستئناس باستشارة بعض المختصين.

٢- توجيه قسم النساء بالتنسيق مع المستثمرات وتحديد يوم الافتتاح على ألا يتجاوز نهاية الأسبوع القادم واقتطاع جزء من المبنى للمرافق الضرورية.

٣- دعم المستثمرات اللاتي يسبق افتتاح محلهن يوم الافتتاح بمبلغ ١٠٠٠ ريال.

٤- صرف مبلغ ٤٤٦ ألف ريال كدعم نقدي للأسرة المسجلة في الجمعية وعددها ٤٢٠ أسرة

ويبدأ الصرف فور الانتهاء من معاملة اعتماد التواقيع من البنك .

٥- تحويل المبالغ الخاصة بجمعية الأيتام رؤوم في حسابات الأيتام في وارف وقدره

٣٣٩٦٦٥ ريالا.

٦- صرف المبالغ المودعة في حساب كفارة اليمين بشراء طعام أو كسوة وتوزيعها على مستحقيها وفق النص الشرعي وقدره ١٦٣٨٥ريالا.

٧- عقد لقاء مع موظفي الجمعية لمناقشة سبل تطوير عمل الجمعية وتغيير الدوام ليكون فترتين بدلاً من فترة واحدة.