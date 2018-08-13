خلال شهرين.. جوازات عسير تصدر أكثر من ١٨ ألف جواز سفر

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أصدرت جوازات منطقة عسير خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين ١٨٠١٦ جواز سفر للسعوديين، وذلك في ظل زيادة أعداد المراجعين الراغبين في الحصول على جوازات السفر خلال إجازة الصيف حيث شهدت جوازات منطقة عسير خلال تلك الأيام كثافة عالية من المواطنين والمواطنات للحصول على جوازات السفر.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي أن جوازات المنطقة جندت لذلك كوادر بشرية وتقنية إضافية لاستيعاب جميع المتقدمين الراغبين في الحصول على جوازات السفر خلال إجازة الصيف منوهاً بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام “أبشر ” ومنها خدمة الحصول على جواز السفر وإيصاله لمقر المستفيد عبر خدمة “واصل ” بالبريد السعودي من خلال العنوان الوطني للمستفيد دون الحاجة لمراجعة الجوازات وضرورة تفاعل المواطن مع الخدمات الإلكترونية المتاحة والاستفادة منها فقد وجدت لخدمته وتسهيل إجراءاته للحصول على خدمات الجوازات بكل يسر وسهولة وبصورة حضارية متطورة.

وأكد الخالدي على أهمية التقدم بطلب الجواز بوقت كافٍ قبل موعد السفر والتخطيط الجيد للسفر بالحصول مبكراً على جواز السفر وملاحظة عدم وجود مخالفات مرورية على طالب الجواز والحصول على الهوية الوطنية لمن بلغ ١٥ عاما من الذكور والإناث وحصول كل فرد من أفراد الأسرة على جواز سفر مستقل .

وشدد اللواء الخالدي على أهمية المحافظة على جواز السفر كوثيقة دولية مهمة يجب الحفاظ عليها وحذّر من خطورة إهمال جواز السفر أو فقدانه أو رهنه أو تركه في مكان غير آمن حيث أن هناك عقوبات مشدّدة على مَن يثبت إهماله لهذه الوثيقة المهمة قد تصل إلى الغرامة والحرمان من السفر.