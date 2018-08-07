خوفًا من انضمامه لبرشلونة.. سان جيرمان يحاول التمديد لنجمه

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتمديد عقد نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، أدريان رابيو، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قام بمحاولة أخيرة للحفاظ على أدريان رابيو، خاصة أن عقده الحالي مع الفريق ينتهي في الصيف المقبل.

وأضاف موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن الفرنسي أدريان رابيو من المنتظر أن يرد على عرض باريس سان جيرمان للتجديد خلال أسبوع.

ويرغب نادي برشلونة الإسباني، في تدعيم صفوفه بالفرنسي أدريان رابيو، حتى يكون بديلًا لنجمه أندريس إنييستا الذي رحل عن البارسا إلى منافسات الدوري الياباني.

ويُعتبر برشلونة الإسباني ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم الفرنسي أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يُعد اللاعب مطلبًا في أندية يوفنتوس، أرسنال وتوتنهام.