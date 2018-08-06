دخول الجماهير بالمجان.. تعرف على فعاليات حفل تقديم نجوم الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُقيم نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، حفلاً لتقديم اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، على إستاد جامعة الملك سعود.

وأشار نادي الهلال إلى أن الاحتفالية المبسطة ستُقام قبل انطلاق أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عقب عودته من المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أقامه في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسيكون الحضور مجانياً للأفراد والعائلات.

وسيشمل حفل الهلال اليوم العديد من الفعاليات، أبرزها، تقديم لاعبي الفريق الجدد، عرض مرئي عن الهلال، عروض ترحيبية باللاعبين الجدد، تدشين شعار مجلس الجمهور الهلالي، توزيع كرات موقعة من اللاعبين، تواجد رابطة المشجعين.

ومن المُقرر أن يتم فتح بوابات إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، في تمام السابعة مساءً، على أن يبدأ الحفل في التاسعة ويعقبه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ولعب الهلال 5 مباريات ودية في معسكر النمسا، بدأها بالفوز على رابيد لينز بخماسية، ثم تغلب على رادوملي بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر بثنائية أمام فورتونا، وفاز على أخيسار التركي بثلاثية، وتعادل إيجابيًّا مع أودينيزي.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب العماني، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يوم 12 أغسطس، وفي اليوم التالي سيُغادر الزعيم إلى لندن، استعدادًا لخوض مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم 18 من الشهر ذاته.