دراجة نارية بعجلات عملاقة ومحرك طائرة بقوة 300 حصان

المواطن : متابعة

قام سائق سابق في سباقات Formula One بتصميم دراجة نارية جديدة فائقة، أطلق عليها اسم TMC Dumon.

وتعمل الدراجة بمحرك طائرة “رولز – رويس كونتيننتال V6” ذي قوة 300 حصان، وتمتاز هذه الدراجة بعجلات كبيرة قياس 36 بوصة، وتعد أكبر عجلات صنعت على الإطلاق لدراجة نارية، ويتم تثبيتها على قاعدة الحافة مما يجعلها تبدو وكأنها “عائمة” على الطريق، وقال مطور الدراجة الجديدة البرازيلي Tarso Marques، إنه كان يحلم بهذا التصميم منذ 15 عاماً.

وتم الكشف عن الدراجة النارية في حدث 77th Daytona Beach Bike Week في فلوريدا، حيث تم منحها لقب “الأفضل في المعرض” في وقت سابق من هذا العام.

وذكر المطور أن كل جانب من جوانب TMC Dumont تم تطويره وتصنيعه في البرازيل، بداية من تصميم الهيكل، إلى لون وطلاء الإطار، إذ أراد أن يكون هذا مشروعاً برازيلياً بنسبة 100٪، دون أي مورد أجنبي، ووصف ماركيز هذه الدراجة بأنها تتويج لسنوات من التخطيط.