دراسة صادمة.. المقتنيات الثمينة لن تجعل الآخرين ينظرون إليك بانبهار!

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة أن المقتنيات الثمينة لن تجعل الآخرين ينظرون إليك بانبهار.

وبحسب الدراسة، يعتقد الناس أن امتلاكهم لمقتنيات مثل الأحذية الفخمة والسيارات الفارهة والساعات من العلامات التجارية الشهيرة، تؤدي إلى ظهورهم بمستوى اجتماعي أعلى، ولذلك فهم يدفعون أموالًا طائلة كي يحصلوا عليها، إلا أن ذلك لا يحدث.

وأوضح ستيفان غارسيا، الباحث المشرف على الدراسة، وهو أستاذ في جامعة ميشغان، أن الناس يتخيلون أنهم سيحصدون إعجابًا واسعًا إذا اشتروا سيارة من نوع “بي إم دبليو” أو ارتدوا ساعة “روليكس” على سبيل المثال، إلا أن ما يحصل في الواقع، هو أن الأشخاص ينفرون من هؤلاء “المتصنعين”، وبالتالي فإن إنفاقهم المبالغ فيه يؤدي إلى نتائج عكسية بخلاف المأمول.

وأجرى الباحثون 6 دراسات سألت العينة المشاركة حول الأسلوب الذي يفضلون تقديم أنفسهم به، فضلًا عن الطريقة التي ينظرون بها إلى الغرباء.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين يرتدون أشياء باهظة الثمن خلفوا انطباعات سلبية لدى الآخرين، كما أبدى المشاركون في استطلاع الرأي تفضيلهم مرافقة أشخاص أكثر بساطة في هيئتهم، وأقل اهتمامًا بالإكسسوارات ونحو ذلك، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.