دراسة: مرتادو النظارات أكثر قدرة على العمل والإنتاج

أشارت تجربة سريرية إلى أن توفير نظارات للقراءة تعد وسيلة غير مكلفة لتحسين الطاقة الإنتاجية وزيادة أرباح وجودة الحياة بين العمال في الدول النامية.

ورأى الباحثون أن نحو 700 من عمال مزارع الشاي في ولاية آسام الهندية حققوا تحسنا بنسبة 22 في المائة في قدرتهم على الإنتاج بعد تزويدهم بنظارات تساعدهم على الرؤية بعد تراجع في القدرة على رؤية الأشياء القريبة المرتبط بالسن وذلك بالمقارنة مع زملائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وسمحت النظارات لهؤلاء العمال، ومعظمهم نساء وبعمر 40 عاما فأكثر، بزيادة قطف أوراق الشاي من 25 كيلوجراما يوميا إلى 34.8 كيلوجرام يوميا خلال فترة تقييم استمرت ثلاثة أشهر وتزامنت مع موسم الحصاد.

وذكر فريق الدراسة التي نشرت في دورية لانسيت للصحة العالمية أن عمال الشاي الذين كانت أعمارهم خمسين عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من المرجح أن تكون مصابة بشكل أكبر بضعف متقدم في الرؤية بسبب الشيخوخة، زاد متوسط قدرتهم على الإنتاج بنسبة 32 في المائة تقريبا بعد تزويدهم بنظارات بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.