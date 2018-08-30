دعم قطر للإرهاب الحوثي يتواصل عبر هذه القنوات .. احذروهم

المواطن - الرياض

لا يتوقف الدعم القطري للميليشيا الإرهابية عند توفير المال والسلاح فحسب بل يمتد إلى توفير غطاء إعلامي يروج لخطاب مغلوط يناصر إيران ويدعم الانقلابيين.

ومن بين الأبواق الإعلامية التي تدعمها قطر في الداخل اليمني تأتي قنوات المسيرة وبلقيس وقناة اللحظة.

هذه المنابر الإعلامية تستهدف اليمن وتنفذ أجندة إيرانية عبر قطر حيث إنها تعمل بأموال تنظيم الحمدين، حيث تنفذ قطر من خلالها مخططها الشيطاني لإحداث انقسام في الداخل اليمني ودعم التنظيمات الإرهابية وتسويق نظام الملالي كنظام حليف.

ولم يخف عن أحد قصة الدعم القطري المباشر في إنشاء قناة المسيرة لسان حال الانقلابيين من خلال توفير الدعم المالي واللوجيستي اللازم لها.

تمويل قطر لهذه القنوات والأبواق الإعلامية لم يعد يتم عبر البنوك أو الحسابات البنكية في الآونة الأخيرة حيث صار يتم بطريقة التسليم المباشر يدًا بيد من خلال لقاءات تجمع مسؤولي هذه القنوات بمسؤولين في قطر للتباحث حول أوجه التعاون المشترك حيث يتم تسليم الدعم المالي كل فترة من الزمن.

احذروا هذه القنوات .. أبواق الإرهاب القطري في اليمن !.#دعم_قطر_للإرهاب_الحوثي pic.twitter.com/5SClz2CDMN — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 30, 2018