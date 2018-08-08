دعوات بالشفاء للزميل فهد الفهيد بعد تعرضه لحادث في لندن

المواطن - الرياض

تعرض الزميل الإعلامي فهد الفهيد إلى حادث سير في لندن عاصمة بريطانيا، أدخل على إثره العناية المركزة.

ويرقد الزميل فهد الفهيد حاليًّا في أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج اللازم.

ودعا صحافيون وإعلاميون للزميل فهد الفهيد بالشفاء العاجل وعودته إلى المملكة سالمًا.

ولم تقتصر الدعوات بالشفاء من المجال الصحافي والإعلامي فقط، بل امتدت إلى مغردين على موقع “تويتر” آلمهم النبأ، خاصةً وأن الفهيد معروف بعلاقاته الطيبة مع الجميع وأخلاقه الحسنة.

وفهد الفهيد حاصل على درجة الماجستير، كما أنه محاضر ومدرب اتصال وتسويق وتطوير ذات، وعمل إعلاميًّا في بعض القنوات والإذاعات.

وفهد الفهيد أيضًا صحافي بجريدة الرياض وسفير للعمل التطوعي، ومستشار تسويق وإعلام، ومؤلف.

“المواطن” تتمنى الشفاء للزميل فهد الفهيد والعودة إلى المملكة سالمًا معافى.