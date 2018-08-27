دعوى قضائية ضد عائلة مسلمة في بريطانيا بسبب الأضحية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يواجه أفراد عائلة مسلمة في بريطانيا تهم إزعاج وتلويث البيئة بعد أن تم تصويرهم منذ أيام قليلة وهم يقومون بتقطيع لحوم أضحيتهم بالعيد في الحديقة الخلفية لأحد المنازل.

وقام بعض الجيران في مدينة داغينهام بتصوير العائلة المسلمة والتقدم بشكوى إلى مسؤولي صحة البيئة في المدينة، وذلك حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال محمد شفيق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رمضان لصحيفة “ذا صن” البريطانية: إن “الأسرة لم تفعل شيئًا خاطئًا وإنها ببساطة تمارس دينها”.

واعتبرت السلطات في بريطانيا قيام العائلة المسلمة بذبح الأضحية في ساحة المنزل، أمرا يخالف معايير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والتي تقر مبادئها توجيهات صارمة بشأن ذبح الحيوانات، حيث تؤكد ضرورة أن يتم ذلك في المسالخ المعنية بالأمر.

وليس من المعروف ما إذا كانت الأسرة قد ذبحت الأضاحي في المنزل، أو اشترتها صحيحة وقامت بتقطيع اللحوم فقط داخل الحديقة.

ووصفت جوليا مكلينخان البالغة من العمر 62 عاما، والتي تطل شقتها على الفناء المشهد، قائلة: “إنها تبدو واحدة من أقل الأماكن من الناحية الصحية لتحضير اللحوم”.

وأضافت خلال حوارها مع ذا صن: “كانوا يستخدمون قطعة قماش قديمة لمسح أدواتهم.”

وأكدت امرأة أخرى بالعقار نفسها أنها قامت بالذبح في مكان آخر غير الحديقة الخلفية للمنزل.