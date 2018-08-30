دع التعصّب..تمتع بما تبقّى من الظاهرة عبدالغني

المواطن - طارق سعد

ينطلق اليوم مشوار حسين عبدالغني للموسم الرابع والعشرين في مسيرته الكروية الخارقة وهو يخوض تجربة جديدة بتمثيله شعار فريق أُحد من المدينة المنوّرة.

الظهير التاريخي للكرة السعودية حسين عبدالغني عاد للمنافسات السعودية بعد تجربة خارجية ناجحة خاضها في فيريا البلغاري لمدة موسم، وهي تُعد التجربة الاحترافية الثانية بعد نيوشاتل السويسري في 2008.

ووقَّع حسين عبدالغني مع أُحد الصيف الحالي لمدة موسم بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وهي الصفقة التي وصفها رئيس نادي أُحد سعود الحربي بالمفيدة على كافة الأصعدة لما يملكه عبدالغني من نجومية وخبرة وإضافة في الملعب.

يُذكر أن أُحد هو خامس فريق يمثله حسين عبدالغني فعلياً بعد الأهلي ونيوشاتل السويسري والنصر وفيريا البلغاري، كما أن مباراة أُحد اليوم ضد النصر تأتي بعد 23 سنة من المباراة الأولى لعبدالغني ضد القادسية في كأس الاتحاد السعودي كلاعب في الفريق الأول.

يُبرّر حسين عبدالغني بقاءه هذه المدة الطويلة في الملاعب لعشقه الكبير لكرة القدم، دافِع تحول إلى رقيب في المحافظة على سلوكاتيه وتغذيته وتدريباته رغبة في الاستمرار كلاعب محترف.

ظاهرة حسين عبدالغني تستحق الاحتفاء والإعجاب من الجهة الحاضنة للمسابقة قبل الإعلام والجماهير، لاعب بعمر 41 سنة يخوض اليوم مباراة في دوري للمحترفين.