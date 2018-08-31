دفعوا 200 ألف ريال.. مداهمة تجمع لكيونت حضره 20 فتاة وشابًّا بالرياض

المواطن - الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار في الرياض تجمعًا لشركة كيونت للتسويق الشبكي الممنوع.

وبحسب ما ذكرت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أقام التجمع 4 أشخاص وحضره 20 فتاة وشابًّا بعد دفعهم مبالغ وصلت لـ200 ألف ريال للتدريب على النشاط المخالف.

وتابعت التجارة أنه تم تسليم المنظمين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت التجارة من نشاط شركة “كيونت”؛ كونه محظورًا في المملكة وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطًا مضللًا.