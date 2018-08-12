دهس جديد على طريق أبها خميس مشيط وجسور المشاة الحل

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شهد طريق الملك فهد، وتحديدًا أمام مركز تشافي بعد كوبري المنسك بأبها، حادث دهس مروع.

وأكد متحدث فرع الهلال الأحمر في عسير، محمد الشهري، أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى من قبل المتواجدين قبل وصول الفرق الإسعافية.

وتزايدت حوادث الدهس على طريق أبها خميس مشيط منذ سنوات في ظل غياب حلم طال انتظاره وهو بناء جسور متعددة للمشاة، حيث لم ينفذ على الطريق سوى اثنين فقط، ممشى مدخل النميص ومعهد التدريب المهني.

ولا زال المشاة يحلمون بالحفاظ على سلامتهم من الطريق السريع، بعد أن تم إلغاء عدد من الإشارات كانت تسمح لهم أحيانًا بإمكانية العبور.

وناشد الأهالي ‏أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، باعتماد إنشاء عدد من جسور المشاة في المواقع التي تكثر بها حوادث الدهس بطريق أبها- خميس مشيط وطريق المدينة العسكرية بخميس مشيط.