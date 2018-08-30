دوري المحترفين يتألق باسم محمد بن سلمان .. والنقل بالمجان

المواطن - مروة نبيل

ساعات وينطلق دوري المحترفين في موسمه الجديد التي تحمل اسم كأس الأمير محمد بن سلمان، في نسخة هي الأضخم في تاريخ منافسات الدوري السعودي.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال حفل تدشين دوري المحترفين، عن إطلاق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على هذه النسخة الاستثنائية ولمدة موسم واحد، تقديرًا لمجهودات ولي العهد في تقوية البطولة المحلية، ودعمه للرياضة السعودية.

وستكون تذاكر النسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الموحدة من 10 و30 ريالًا، الفضية 100 و300 ريال، الذهبية 300 و500 ريال، والمقصورة 2000 و3000 ريال.

ويُشارك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 16 فريقًا هذا الموسم، ويتكون من 30 جولة، وسيتم خوض 240 مباراة، وتشهد هذه النسخة الاستثنائية مشاركة 128 لاعبًا أجنبيًّا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة المحلية.

وأعربت الجماهير عن غضبها، بعدما أكد حمود الرميان مسؤول شركة “إنتجرال” التابعة لـSTC المالك لحقوق المسابقات السعودية، أن البث المجاني لمسابقات كرة القدم السعودية سيكون عبر تطبيق دوري بلس، نافيًا وجود أي بث تلفزيوني مجاني.

وأبدى تركي آل الشيخ رفضه لهذا الأمر، وعلق قائلًا: “التطبيق يساوي نت يساوي مو مجاني النقل، الجمهور يجب أن يرى مجانًا، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حلًّا، وإلا داود يسخن”.

ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير عبر القناة الرياضية السعودية، الأمر الذي لاقى قبولًا كبيرًا من الوسط الرياضي والجماهير، التي دشنت هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا محمد بن سلمان للإشادة بهذا القرار.