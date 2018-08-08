دويرة.. قصة أوجدها الشغف وتطور نجاحها عبر حكايا مسك

المواطن -الرياض

فضلاً عن حكايا الإبداع التي يتعرف عليها زوار حكايا مسك يومياً، ثمة حكايا أخرى لنجاحات أوجدت إلهامها من أروقة هذه الفعالية ليتطور نجاحها عاماً بعد عام، وتكون حكايا مسك شاهدة عليه، ولعل متجر دويرة لبيع منتجات الأنيميشن عبر الإنترنت والتطبيقات الحديثة، هو أحد النماذج الجلية على ذلك.

تأسس المتجر على يد شابين سعوديين من مدينة جدة وهما عبدالله رافعة المولع بكل ما يتعلق بالأنيميشن ومحمد كشميري المهتم بتجارب ريادة الأعمال الذي آمن بنجاح المشروع ، ومن ثم التحق بهم بعد ذلك صديقهم محمد عبدالقادر، ليشكل هذا الثلاثي كل ما يتطلبه المشروع من مقومات للمضي قدماً.

كانت الفكرة بدخول تجارة الأنيميشن من زاوية مختلفة تتمثل ببيع منتجات الأنيميشن من اللوحات والمجسمات والألعاب وبأسعار معقولة تتراوح بين (70-240) ريالاً، ولأن مؤسسي المتجر أدركا مسبقاً أن السوق قد أغرق بالتصاميم اليابانية، قررا أن يبيعا كل ما له علاقة بالأنيميشن باستثناء ما هو ياباني، فكسبا شعبية الفن دون أن يضطرا لخوض منافسة تبدو خاسرة قبل بدايتها.

كان هذا التطور في حد ذاته سبباً لسعادة عبدالله رافعة الذي يرى أن قصة نجاحه كانت انطلاقتها من حكايا مسك الرياض 2017 وتم تتويجها في حكايا مسك أبوظبي لتستمر للمرة الثالثة في نسخة هذا العام، وذلك بعد أن ظل لسنوات في انتظار الفرصة المناسبة لإطلاق موهبته حتى وجدها في حكايا مسك، التي حولته الآن إلى محترف يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في أفلام الأنيميشن في مدينة أبو ظبي.

ولأن النجاح يجلب بعضه، فقد كانت مشاركة “دويرة” الأولى في حكايا مسك الرياض 2017 فرصة للتعرف على متجر “هوتا” المجاور له، والمخصص لبيع أدوات الرسم وهو من تأسيس الشقيقتين هيا ولولو المدرع وصديقتهما بسمة التويجري وجميعهن رسامات سعوديات يهوين الرسم على الخشب والطباعة على الدفاتر والميداليات.

من هنا زرعت بذرة التعاون من خلال التعارف بين أصحاب المتجرين حيث قررت صاحبات متجر هوتا المشاركة في حكايا مسك الرياض 2018 لكن هذه المرة ليس بمتجرهن وإنما بالتعاون مع متجر (دويرة) وعرض بعض منتجاتهن من خلال المتجر، وهو ما ألهم المتجرين فكرة التعاون في أفكار إبداعية مشتركة تجذب الجمهور.

أثبت متجر دويرة على مدار عامين فقط أن دائرته قابلة للتوسع بحيث تستوعب المزيد من الأفكار، كما قدم نفسه كإحدى القصص التي تتشكل بين الشباب أنفسهم في بيئة من المبادرة والتعاون والتفكير الخلاق، كجزء بسيط من القصص التي تعج بها فعاليات حكايا مسك التي راق للبعض تسميتها بمنجم النجاحات.

يشار إلى أن فعالية حكاية مسك تقام في الرياض خلال الفترة من 7-11 أغسطس، بتنظيم من مركز إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وتعد الفعالية جزءًا من توجه المؤسسة في تنمية الإبداع وتشجيع الشباب على اكتشاف مشاريع ومبادرات تنطلق من قدراتهم ومواهبهم في عدة مجالات فنية وثقافية.