دياز: استعدينا لمباراة السوبر بشكل مميز.. وأعرف الهلال جيدًا

المواطن - مروة نبيل

تمنى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة السوبر السعودي 2018، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يعرف فريق الهلال بشكل جيد.

وقال دياز: “قمة متوقع أن تكون قوية بجميع المقاييس، أعرف الهلال بشكل جيد، أعتقد أننا استعدينا بصورة مميزة، رغم أن فريقنا من حيث العناصر يُعتبر جديدًا، لكننا سنكون حاضرين بصورة ممتازة، وأتمنى نشاهد حضورًا جماهيريًّا يوازي المباراة”.

وتابع رامون دياز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والاتحاد قائلًا: “نلاحظ عمل كبير خلال الفترة الماضية مُقدم من الهيئة العامة للرياضة لتطوير الكرة السعودية”.

واختتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تصريحاته قائلًا: “اللاعبون الأجانب سيمنحون دوري النجوم قوة إضافية، ونتمنى أن يكون السوبر السعودي خير بداية”.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال بطل الدوري، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ستُقام مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.