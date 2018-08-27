دياز .. بين الحُكم المبكر والأداء المُقلق

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من أن الموسم الرياضي لا يزال في بدايته، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز تعرض لانتقادات قوية بعد قيادته الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراتين رسميتين فقط.

وقاد رامون دياز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال، وخسر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأثار أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراتي الهلال والوصل الإماراتي غضب الجماهير الاتحادية التي طالبت مجلس الإدارة بتدعيم صفوف العميد بصفقات من العيار الثقيل، والتعاقد مع لاعبين أجانب على أعلى مستوى.

ويبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد نواف المقيرن يتفق مع الجماهير في حاجة الفريق الأول لكرة القدم لتدعيم صفوفه، حيث كتب عبر حسابه الخاص على “تويتر” بعد مباراة الوصل الإماراتي: “جمهور نادي الوطن العزيز… لنا جولة في الانتقالات الشتوية”.

وتنقسم الجماهير الاتحادية حول رامون دياز، حيث يرى البعض أنه من المبكر الحُكم عليه في الوقت الحالي، خاصة أنه قاد الفريق في مباراتين فقط، ولا يزال الموسم الرياضي في بدايته، ويحتاج اللاعبون إلى وقت للانسجام والتعود على طريقة اللعب الجديدة.

في حين يرى البعض الآخر، أن الأداء الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة رامون دياز مُقلق للغاية وغير مطمئن، خاصة بعد خسارة السوبر السعودي أمام الهلال، وهو ما زاد من غضبهم.

ومن جانبه، يُحاول المدرب الأرجنتيني رامون دياز تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مباراة الشباب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للنجوم، وحرص على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات، الأحد.

وتُمني الجماهير الاتحادية النفسَ بتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالعميد مع رامون دياز خلال المباريات المقبلة، للمنافسة على لقب الدوري السعودي للنجوم منذ الجولة الأولى، والتغلب على الوصل الإماراتي في مباراة الإياب، للاستمرار في البطولة العربية.