دييغو كوستا .. الجزار الذي كبل راموس وأسقطه

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الإسباني من أصول برازيلية دييغو كوستا نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني في مباراة السوبر الأوروبي والتي أقيمت بالأمس ضد نادي ريال مدريد الإسباني في إستونيا.

وكان دييغو كوستا سجل الهدف الأسرع في المباراة والبطولة بشكل عام بعد مرور 48 ثانية من انطلاقة اللقاء عبر تصويبة قوية خدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتألق دييغو كوستا كذلك وسجل الهدف الثاني له في المباراة والثاني لنادي أتليتكو مدريد في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ويذكر أن المهاجم دييغو كوستا، نجح بفضل ذكائه في الهروب من القوة الدفاعية لمدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، حيث حاول الأخير إيقاف خطورة كوستا باستخدام العنف والضرب الخفي بعيدًا عن أعين الحكم، لكن هروب المهاجم الإسباني وتسجيله هدفين أثبتا قدراته الهجومية الفذة.

وشارك دييغو كوستا مع أتليتكو مدريد في الشوطيين الإضافيين حيث كان شاهدًا على تسجيل أتليتكو مدريد لهدفين في شباك الحارس كيلور نافاس عبر كل من ساول نيغويز وخورخي كوكي في الدقيقتين ال98 و ال104 من عمر الأشواط الإضافية.

وحرص دييغو كوستا على التقاط الصور التذكارية مع بطولة السوبر الأوروبي بعد التتويج بها على حساب ريال مدريد، حيث تمكن النجم الإسباني من قيادة الروخي بلانكوس لكسر عقدة ريال مدريد الأوروبية والتتويج ببطولة أوروبية على حساب الريال.

ويذكر أن ريال مدريد حرم جاره الأتليتكو من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2014 ووقت وجود دييغو كوستا، حيث كانت المباراة مقامة وقتها في مدينة لشبونة البرتغالية.

يذكر أن دييغو كوستا شارك مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل هدفين في شباك المنتخب البرتغالي في الدور الأول حيث انتهت تلك المباراة بتعادل إسبانيا والبرتغال بثلاثية لكل فريق.

سبق للمهاجم دييغو كوستا التألق مع نادي تشيلسي الإنجليزي، لكنه ترك البلوز لخلافات وقتها مع المدرب السابق، الإيطالي أنطونيو كونتي.