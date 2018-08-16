دييغو كوستا .. وحش كاسر لن يرحم

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الإسباني من أصول برازيلية دييغو كوستا في مباراة ناديه أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في بطولة السوبر الأوروبي والتي أقيمت بالأمس في مدينة تالين الإستونية.

ونجح دييغو كوستا في هز شباك نادي ريال مدريد حيث سجل الهدف الأسرع في تاريخ بطولة السوبر الأوروبي بعد مرور 48 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

كما أن دييغو كوستا سجل هدف التعادل الثاني لأتليتكو مدريد، في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لينقذ الأتليتكو من خسارة أوروبية جديدة أمام ريال مدريد.

وبعد تتويج أتليتكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي سيدخل دييغو كوستا الدوري الإسباني في الموسم الجديد بروح معنوية مرتفعة، وذلك من أجل الفوز بلقب هداف الدوري الإسباني.

ويذكر أن نادي أتليتكو مدريد تعاقد مع النجم الإسباني دييغو كوستا في شهر يناير الماضي كصفقة بيع نهائي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونجح دييغو كوستا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي في موسم 2016-2017 وقت وجود المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي كمدرب للبلوز.

يذكر أن دييغو كوستا كان قد شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل المهاجم المخضرم هدفين للمنتخب الإسباني في شباك منتخب البرتغال في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة المونديال.

وكان دييغو كوستا قد أعرب عن سعادته بعد نهاية مباراة ريال مدريد بتتويج أتليتكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي، مضيفًا أن فريقه سيقاتل لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإسباني موسم 2018-2019.

ارتبط اسم دييغو كوستا قبل انتقاله لنادي أتليتكو مدريد بالانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في آخر عام 2017، لكن اللاعب الإسباني من أصول برازيلية كان حسم رغبته بالعودة إلى ناديه الأصلي أتليتكو مدريد.

شارك دييغو كوستا مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم عام 2014 والتي أقيمت في البرازيل، كما شارك كذلك مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا عام 2016 والتي أقيمت في فرنسا.