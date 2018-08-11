رؤية هلال ذي الحجة في تمير وسدير وترقب قرار المحكمة العليا

المواطن - الرياض

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، مساء اليوم السبت، رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير وسدير.

وكتب الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تمت رؤية هلال الحج بتمير وسدير وبانتظار صدور القرار من المحكمة العليا”.

وقبل قليل، أعلنت لجان الرؤية الشرعية في اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي عدم رؤية هلال ذو الحجة لديهم.

وبحسب ما ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، يكون يوم غد الأحد في هذه الدول هو المتمم لشهر ذو القعدة، والأربعاء أول أيام عيد الأضحى لدى هذه الدول.

ودعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء اليوم السبت.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.