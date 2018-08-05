رئاسة الحرمين تخصص جائزة لأفضل عمل إعلامي يبرز دور المملكة الريادي

المواطن - مكة المكرمة

انطلاقاً من دور الإعلام وأهميته في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة أفضل عمل إعلامي، لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين وقاصديهما .

وتأتي هذه الجائزة إيمانًا من الرئاسة بأهمية الدور الإعلامي وانعكاساته الإيجابية على الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وبما يسهم في إبراز الخدمات التي تقدمها الرئاسة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتسعى الرئاسة إلى إبراز الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ­حفظه الله للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وكانت الرئاسة أعلنت في وقت سابق عن رصد مكافأة لكل من يساهم في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم الرئاسة ويسهم في تسهيل الخدمات في الحرمين الشريفين وذلك انطلاقاً من رسالة الرئاسة المبنية على تحقيق رؤية المملكة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين والزوار 2030.

وتهدف الرئاسة إلى توفير منصة إلكترونية متكاملة على الأجهزة الذكية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين لتسهيل وتيسير التواصل بين المستفيدين ومقدمي الخدمات في الرئاسة وإمكانية الوصول لأكبر شريحة ممكنة منهم.