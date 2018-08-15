رئاسة الحرمين توزع الهدايا على ضيوف الرحمن

المواطن - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ووحدة معالجة الظواهر السلبية، عددًا من الهدايا والوجبات على قاصدي بيت الله الحرام في الساحة الشرقية، وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها السادس.

وأوضح الوكيل الميداني بإدارة التطهير والسجاد بالنيابة فهد المالكي أن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة برامج تقدمها الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام خلال مشاركتها في حملة الرئاسة في حج هذا العام 1439هـ.

من جهتهم، عبر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات الجليلة التي تقدمها لتسهيل مناسكهم وتأديتها بكل طمأنينة وأمان.