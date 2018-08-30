رئيس أركان الجيش اليمني يناقش مع اللواء الشهري آليات التنسيق لدحر الحوثي

المواطن - مأرب

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن طاهر العقيلي اليوم في محافظة مأرب رئيس هيئة الركن للقوات المشتركة السعودية اللواء الطيار الركن أحمد بن عبدالرحمن الشهري.

ورحب رئيس هيئة الأركان بزيارة اللواء الشهري والوفد المرافق له، لبحث المستجدات العسكرية في جبهات القتال والاطلاع على الجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني اليمني في مواجهة الميليشيات الانقلابية بإسناد ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وأشار اللواء العقيلي إلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة ستظل ممتنة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لما قدموه من مساندة أخوية صادقة في معركة اليمنيين مع جماعة الحوثي الإرهابية الممولة من إيران.

ونفَّذ رئيس الأركان واللواء الشهري زيارة ميدانية إلى جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السابعة في نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل اللواء الشهري مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقيادة القوات المشتركة بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني اليمني في صعدة وحجة والبيضاء ومختلف الجبهات والمحاور والقطاعات العسكرية.

وأشاد اللواء الشهري بالمستوى الذي وصلت له قوات الجيش الوطني اليمني مؤكداً دعم وإسناد التحالف للحكومة الشرعية في معركتها لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق والتعاون وسبل تعزيزها والاستفادة من الإمكانات والكوادر لدى الأشقاء في المملكة ودول التحالف بما يعزز من وجود قوات الشرعية وقدراتها وانتشارها العملياتي وينعكس إيجابًا على مسار المعركة بشكل عام.