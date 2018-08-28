رئيس شركة الصناعات العسكرية: نهدف لتوطين 50% من المعدات الدفاعية.. وهذا طلبي من واشنطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

حدد المدير التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية السعودية “سامي”، أندرياس شوير، الأهداف والخطط التي تسير عليها المملكة من أجل تحقيق التطوير الصناعي العسكرية، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية 2030 التي كشفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية.

وخلال حوار خاص مع مجلة ديفينس نيوز الأميركية، فإن شوير أكد رؤية 2030 لولي العهد تضع الصناعات الدفاعية في قلب الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

وقال شوير: “الصناعة الدفاعية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأهداف العالمية، لذا فإنها واحدة من المهام الرئيسية لبرنامج الرؤية 2030″، وأوضح أن “المملكة أسست بالفعل فريقًا لتحديد كيفية إنشاء هذا النوع من الصناعات”.

وأضاف شوير: “المملكة تتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب الواضحة في التطوير العسكري لبعض البلدان مثل كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبعض الدول الغربية”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سامي: “كان من الواضح أن هناك خيارين: إما الذهاب لبناء شركة جديدة، أو استخدام الأصول الموجودة فعليًا، وقررت المملكة بناء شركة جديدة من أجل تعزيز الفرصة لتطبيق أفضل الممارسات الغربية من البداية”، مشيرًا إلى أن “المملكة قررت بناء نواة تغطي أي نوع من الأنشطة العسكرية، بدءاً من الأنشطة الفضائية، أو البرية أو البحرية تحت مظلة شركة واحدة كبيرة لإنشاء نوع من الأعمال المستدامة بدلاً من وجود شركات مختلفة ذات حجم أصغر”.

وعن الوضع الإداري للشركة، قال شوير: “سامي تعمل كنوع من الشركات القابضة النشطة، وهي تمتلك أربعة أقسام للأعمال، وسيتكون كل قسم من مجموعة وحدات، وكل وحدة ستكون مسؤولة عن مشروع مشترك مع شريك أجنبي”.

وبسؤاله عن خبراته السابقة للعمل في بعض المؤسسات العالمية، وعلى رأسها شركة أير باص، قال شوير: “من الأمور الفريدة عمومًا في العالم إنشاء شركة جديدة تغطي جميع المنتجات التي يمكنك تخيلها، مثل الفضاء، الطيران، الأنظمة الأرضية، المحاكاة الهيدروليكية، الذخيرة، بناء السفن، وكل شيء”.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك أي وظيفة في العالم تقدم لك هذا النوع من المحفظة الواسعة من الأنشطة، لذلك فهذه التجربة فريدة من نوعها، إنها فرصة لمرة واحدة في العمر، كما أنه من الرائع إنشاء شركة يمكنك تطبيق جميع أفكارك فيها”.

قد قلت إن هدف SAMI هو أن تصبح واحدة من أكبر 25 شركة دفاع في العالم بحلول عام 2030. كيف تنوي تحقيق ذلك؟

وعن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، أكد شوير أن “هناك الكثير من فرص الشراكة، الصفقات العسكرية الجديدة ستخضع لسيناريو خاص بنا، سوف نتقدم بطلب للحصول على أي من هذه العقود ضمن مساعي التوطين المستهدفة والبالغة 50٪ لتكون متوافقة مع رؤية 2030، وسواء كان ذلك بيعًا عسكريًا أجنبيًا أم بيعًا تجاريًا مباشرًا، فإن هذه الأنواع من عمليات الشراء ستعرض في جميع الصناعات فرصًا كبيرة للنمو”.

وأضاف: “إذا كانت هناك رغبة، فنحن نرغب في الحصول على المزيد من التقنيات الراقية من جميع الشركاء في الولايات المتحدة، هناك حدود واضحة نعاني منها، هذا هو العنصر الوحيد، لذا نرغب في مزيد من الانفتاح من قبل الشركات الأمريكية”.