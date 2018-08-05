رامون دياز: الاتحاد جاهز لمواجهة الهلال .. وهذا السبب سيجعلنا أبطال السوبر

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن نجوم العميد يملكون الإصرار والرغبة في الفوز ببطولة كأس السوبر السعودي ضد نادي الهلال في الفترة المقبلة.

وتحدث دياز قبل المباراة قائلًا: الجميع هنا في الاتحاد يملك الإصرار والعزيمة للانطلاق في الموسم بقوة من بدايته والسعي نحو تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف دياز: ثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ ما هو مطلوب منهم والحفاظ على تركيزهم طيلة المباراة.

ويذكر أن نادي الاتحاد سيواجه، فريقه الهلال على مباراة تحديد بطل السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

يأمل نادي الاتحاد في التتويج ببطولة السوبر السعودي، من أجل بدء الموسم الجديد في الدوري السعودي بقوة وإصرار كبير مع وجود رغبة لتحقيق اللقب.

وستكون مباراة الهلال، ذات طابع خاص للمدرب رامون دياز حيث سيواجه فريقه السابق، والذي حقق معه لقب الدوري السعودي لموسم 2017- 2018 وموسم 2016- 2017.

ووصل رامون دياز مع نادي الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2017، لكن الفريق الهلالي خسر اللقب لصالح نادي أوراوا الياباني.

وكان نادي الاتحاد تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بعد فوزه على نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.