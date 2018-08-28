رحيل الفنان المصري عمر ناجي .. ودفن جثمانه في أمريكا

المواطن - القاهرة

رحل عن عالمنا، يوم أمس الاثنين، الفنان المصري عمر ناجي ، بعد صراع مع المرض، في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنان عمر ناجي هناك، حسبما أعلنت ابنة شقيقه، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

محطات في حياته

يذكر أن الفنان عمر ناجي ممثل ومخرج، قضى طفولته المبكرة وصباه في ربوع الصعيد، وأنهى دراسته المتوسطة وعامه الأول في كلية الطب بأسيوط.

ترك عمر ناجي كلية الطب في العام الثاني، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبي، كبطل للعديد من مسرحياته منها “الأخرس” و”بنت الهوى”، التحق بعد ذلك بالمسرح القومي.

دور البطولة

قام عمر ناجي ببطولة مسرحية “مقالب عطيات”، حيث اكتشفه المنتج رمسيس نجيب، وقدمه في فيلم “حتى آخر العمر”، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية، من أبرزها “الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط”.

كتب الفنان عمر ناجي عام 2006 فيلماً قصيراً بعنوان “ايزيدورا”، تزوج من الفنانة الراحلة زبيدة ثروت.