ردود فعل غاضبة ضد وزير بريطاني سابق وصف المحجبات بصناديق البريد!

المواطن - متابعة

هاجم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، المسلمات المحجبات، مشبهًا إياهن بـ”صناديق البريد” و”لصوص البنوك”، ما أثار موجة من الغضب والسخط ضده، بالإضافة إلى مطالب بالاعتذار.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف، أمس الاثنين: إن “النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع (النقاب) يشبهن صناديق البريد”، و”لصوص البنوك”.

ردود فعل غاضبة:

ولاقت تصريحات جونسون انتقادات شديدة، حيث اتهمه ديفيد لاميه النائب في توتنهام عن حزب العمال، بإذكاء نار الإسلاموفوبيا وبثّ الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا.

وكتب لاميه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النساء المسلمات يتعرضن لخلع الحجاب بالقوة من قبل البلطجية في شوارعنا، وتعليق جونسون يهدف للسخرية منهن، وهو يحاول أن يشعل بتصريحاته نيران الإسلاموفوبيا لتحقيق طموحاته الانتخابية الواهية”.

أما وزيرة شؤون المساواة في حكومة الظل البريطانية ناز شاه، فقالت: “إهانات جونسون العنصرية الأخيرة لا يمكن أن يتم التغاضي عنها، كما تم الاعتياد على ذلك”.

وتابعت: قوله إن النساء المسلمات يشبهن صناديق البريد، ووصفه الإسلام بأنه مشكلة، هجوم متعمد تم نشره في صحيفة وطنية، ويجب على تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أن تدين هذا التعدي الصارخ ويجب على جونسون الاعتذار.