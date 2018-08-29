رد المستشار القحطاني على سؤال قطري في مكة يفضح ممارسات الحمدين

المواطن - الرياض

سرد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني موقفاً حدث له في مكة المكرمة مع أحد الأخوة القطريين.

وكتب القحطاني في تغريدات له عبر “تويتر”: “قابلت أحد الإخوة من الشعب القطري العزيز في مكة المكرمة.. قال: يقولون لنا في الإعلام إنك تكره الشعب القطري.. قلت: وهل يكره الإنسان أهله الذين يسري في دمائهم دمه وهل يقلل العاقل من أبناء عمومة وأنساب وأهل وجيران”؟

وأكد القحطاني أن هذه دعايات تنظيم الحمدين المغرضة، وأن خلافه مع “تنظيم” وليس مع أهله الكرام هناك.

وشدد المستشار القحطاني على أن المواطن القطري هو امتداد أصيل لشقيقه السعودي وبينهما قربى ونسب ومودة وتاريخ ومصير مشترك.

ولفت إلى أن تنظيم الحمدين مصيره للزوال القريب إن شاء الله، أما الشعب القطري الكريم العزيز فهو في قلب كل سعودي، فالدم واحد والمصير واحد وإن كره مرتزقة خلايا عزمي وبقية المجنسين.