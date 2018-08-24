رد حاسم من طوى الخيرية بشأن نقل لحوم الأضاحي ببرادات تابعة لها

المواطن - مكة المكرمة

ردت جمعية طوى الخيرية على مقطع فيديو متداول بشأن نقل لحوم أضاحي بواسطة برادات تحمل شعار الجمعية.

وأوضحت الجمعية أنها رسمية مصرحة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتخصصة في سقيا الماء فقط بتصريح رقم 741، وأن لديها تصريحًا رسميًّا من لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة بتوزيع سقيا الماء على الحجاج والمعتمرين.

ولفتت الجمعية إلى أنه لا علاقة لها بجميع ما ورد في الفيديو التقصير حصل من الشركة الناقلة بسبب عدم إزالة شعار الجمعية بعد الانتهاء من التعاقد معها والذي كان بنهاية 9 ذي الحجة بعد توزيع الماء على الحجاج يوم عرفة، وحدثت الواقعة يوم 11 ذي الحجة أي بعد انتهاء التعاقد مع الشركة المشغلة.

وأكدت الجمعية أن الجهات الأمنية تمكنت من إيقافهم وتحويلهم إلى شرطة المعابدة للتحقيق معهم ومحاسبتهم.

ورفضت الجمعية ما حصل من الشركة المشغلة الناقلة من إساءة واستخدام شعار الجمعية في النقل عبر برادات تحمل شعار الجمعية بالرغم من انتهاء التعاقد معها.

وأعلنت الجمعية إيقاف التعامل مع الشركة المشغلة الناقلة ورفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة تجاه ما بدر منها من استغلال شعار الجمعية لممارسات غير نظامية.

وقالت الجمعية: إنه لا صحة لما ورد في الفيديو بأن التبرعات لم توزع، وهذا اتهام باطل وغير صحيح، بل إن نشاط الجمعية في توزيع سقيا الماء مستمر من قبل موسم الحج وإلى ما بعده.